PLAYLIST 01/08/2017

///BELLE AND SEBASTIAN///WE WERE BEAUTIFUL/// $$$
///PAUL WELLER///THE IMPOSSIBLE IDEA/// $$$
///BEACH FOSSILS///SUGAR/// $$$
///YOWL///MY HEADACHE LIKES TO SPEAK/// $$$
///BRITISH SEA POWER///KEEP ON TRYING/// $$$
///NEON WALTZ///DREAMERS/// $$$
///SWIMMING TAPES///WHAT’S ON YOUR MIND/// $$$
///5 BILLION IN DIAMONDS///I’M BECOMING YOU/// $$$
///MILBURN///TAKE ME HOME/// $$$
///SNAPPED ANKLES///JOHNNY GUITAR CALLING GOSTA BERLIN/// $$$
///A HOUSE IN THE TREES///SUMMERTIME/// $$$
///DEAD CROSS///BELA LUGOSI’S DEAD/// $$$
///THE BEE GEES///TO LOVE SOMEBODY/// $$$
///THE RAMONES///SWALLOW MY PRIDE/// $$$
///NEW ORDER///TRUE FAITH/// $$$
///SPIRITUALIZED///ELECTRICITY/// $$$
///THE CORAL///WHO’S GONNA FIND ME?/// $$$
///COCTEAU TWINS///CRUSHED/// $$$
///FLEET FOXES///GROWN OCEAN/// $$$
///HOLLY MCVE///NO ONE HAS THE ANSWER/// $$$
///HOWLING BELLS///LOW HAPPENING/// $$$
///JOHN GRANT///GMF/// $$$
///LAMPSHAPES///IN LIMBO/// $$$
///MIDLAKE///YOUNG BRIDE/// $$$
///BEACH HOUSE///LOVER OF MINE/// $$$
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