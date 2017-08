festival d’Utopies concrètes

18, 19 et 20 août

la fêt’Stivale tout à faire autrement!

à la Mélangeuse, anciens fours à chaux de la gare de Villeneuve d’Aveyron.

Spectacles, concerts, conférences participatives, ateliers artistiques et écologiques.

Trois jours de fête sous le signe de la sobriété énergétique et des expériences hors des codes habituels…

Trois jours pour faire ensemble, partager, se rencontrer!

Entrée à prix libre et conscient, camping sur place, restauration et buvette en circuit court.

La Mélangeuse, laboratoire des possibles, fabrique d’Utopies concrètes,

la gare, 12260, Villeneuve d’Aveyron.

infos programme : www.labarrejaire.blogspot.fr