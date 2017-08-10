PLAYLIST 08/08/2017

///BROKEN SOCIAL SCENE///HALFWAY HOME/// $$$
///WEYES BLOOD///USED TO BE/// $$$
///LONDON GRAMMAR///OH WOMAN OH MAN/// $$$
///CIGARETTES AFTER SEX///TRULY/// $$$
///FAZERDAZE///MISREAD/// $$$
///BEACH HOUSE///10 MILE STEREO/// $$$
///LORDE///GREEN LIGHT/// $$$
///REWS///MISS YOU IN THE DARK/// $$$
///JANE WEAVER///I WISH/// $$$
///THE VRYLL SOCIETY///SHADOW OF A WAVE/// $$$
///FYFE///CLOSER/// $$$
///ERASURE///I LOVE YOU TO THE SKY/// $$$
///SAINT ETIENNE///MAGPIE EYES/// $$$
///VANILLA FUDGE///YOU KEEP ME HANGING ON/// $$$
///THE STRANGLERS///SOMETHING BETTER CHANGE/// $$$
///PET SHOP BOYS WITH DUSTY SPRINGFIELD///WHAT HAVE I DONE TO DESERVE THIS/// $$$
///GENEVA///BEST REGRETS/// $$$
///RICHARD HAWLEY///TONIGHT THE STREETS ARE OURS/// $$$
///STEAM///NA NA HEY HEY KISS HIM GOODBYE/// $$$
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