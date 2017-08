Podcast de l’Impromptu du 3 Août 2017

En direct sur Radio FMR un phoner en compagnie de Marie Virgo, déléguée générale des Rencontres Cinéma, et Sébastien Lasserre, responsable des actions « Le Goût des Autres » et « La Ruche », co-programmateurs du Festival.

Une centaine de films répartie en 3 sélections :

- Rétrospective Agnès Godard, en sa présence : Sa filmographie compte plus de 40 longs métrages et croise les noms de Claire Denis dont elle a mis en images la plupart des films, Agnès Varda, Peter Handke, Erick Zonca, Noémie Lvovsky, Catherine Corsini, André Téchiné, Sébastien Lifshitz, Ursula Meier, Fabrice Gobert…

- Vagabondages cinématographiques dont des films jeune public : Libre parcours dans la cinématographie mondiale : 50 films récents, courts ou longs métrages, fictions ou documentaires, inédits, peu diffusés ou en avant première. Ces films ont en commun de porter des regards singuliers et sensibles sur notre monde contemporain.

- Films du patrimoine : Carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse et aux archives du film du CNC sur le thème « Dans la peau d’un autre… »

- Séances spéciales et gratuites

