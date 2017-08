Projection en plein-air Pink Floyd : The Wall

Vous étiez nombreux et nombreuses à venir voir la projection du live des Pink Floyd à Pompeii en septembre dernier.

Ciné ciné 7 renouvelle donc l’expérience pour notre journée Portes Ouvertes 2017 avec :

Pink Floyd, The Wall

Alan Parker

1982 – 100’

Résumé : L’introspection psychologique de Pink, un chanteur de rock tourmenté en pleine déchéance. Sentant sa personnalité défaillir, il se fabrique un mur protecteur derrière lequel il croit d’abord trouver refuge, mais qui finit par l’étouffer et le pousser jusqu’aux portes de la folie. Il passe alors en revue les moments importants de sa vie agitée …

Le film, musical, fondé sur le double album conceptuel du groupe anglais Pink Floyd, alterne brillamment séquences filmées et séquences animées sur un rythme rapide. Il ne comprend presque aucun dialogue, la bande-son reprenant essentiellement les musiques du groupe ; certains titres ont été réenregistrés pour l’occasion.

Sur le patio de l’Espace JOB

20h30: Apéro-concert

21h30 : Projection

Buvette et restauration sur place