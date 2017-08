Les Chroniques Vagabondes

Podcast L’Impromptu du mardi 22 Août 2017

Les Rencontres Cinéma de Gindou sont nées du désir de montrer et de défendre un cinéma de qualité en privilégiant les rencontres autour des films…

Radio FMR en est, et vous propose, chaque jour à midi, interviews, extraits des Rencontres, ambiances… in situ !

Rencontre avec Philippe Etienne réalisateur du cours métrage La Main Tendue…

Temps éclairé avec Agnès Godard sur le film La Vis réalisé par Didier Flamand.

http://www.gindoucinema.org