Podcast de l’Impromptu du 25 Août 2017

Vagabondages à Gindou avec Guy Fillion en intimité avec une grande Dame du cinéma français Jeanne Moreau, actrice disparue en cette année 2017.

Retour sur image des projections Les Œuvres Vives, et Chaque mur et une porte en compagnie de Manu Marin et Geneviève Duculty festivalière.

Et les Temps Eclairés avec Agnès Godard pour les présentations des films Golden Door et Beau Travail

http://www.gindoucinema.org/