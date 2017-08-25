PLAYLIST 22/08/2017

///THE VRYLL SOCIETY///SHADOW OF WAVE/// $$$
///MANCHESTER ORCHESTRA///THE GOLD/// $$$
///HYPNOTIC KINGDOM///WOULD YOU BE THERE FOR ME?/// $$$
///AUTOBAHN///THE MORAL CROSSING/// $$$
///BLACK GRAPE///POP VOODOO/// $$$
///LCD SOUNDSYSTEM///TONITE/// $$$
///BLAENAVON///THE MONTE CARLO KID/// $$$
///THE KILLERS///RUN FOR COVER/// $$$
///PROTOMARTYR///MY CHILDREN/// $$$
///PALE WAVES///TELEVISION ROMANCE/// $$$
///THE NATIONAL///CARIN AT THE LIQUOR STORE/// $$$
///KING///LOVE AND PRIDE/// $$$
///MORRISSEY///LITTLE MAN,WHAT NOW/// $$$
///SUPER FURRY ANIMALS///ATOMIK LUST/// $$$
///ROXY MUSIC///TRIPTYCH/// $$$
///LUSH///SCARLET/// $$$
///BELLE & SEBASTIAN///LONG BLACK SCARF/// $$$
///EINSTURZENDE NEUBAUTEN///TOTAL ECLIPSE OF THE SUN/// $$$
///JOY DIVISION///ICE AGE/// $$$
///KLAUS NOMI///TOTAL ECLPISE/// $$$
///MY BLOODY VALENTINE///KISS THE ECLIPSE/// $$$
///PET SHOP BOYS///SILVER AGE/// $$$
///SIOUXSIE AND THE BANSHEES///SHADOWTIME/// $$$
///FRONT LINE ASSEMBLY///HYDROGEN/// $$$
///IRON MAIDEN///TOTAL ECLIPSE/// $$$
Mots-clefs : playlist