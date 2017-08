PLAYLIST 22/08/2017

///THE VRYLL SOCIETY///SHADOW OF WAVE/// $$$

///MANCHESTER ORCHESTRA///THE GOLD/// $$$

///HYPNOTIC KINGDOM///WOULD YOU BE THERE FOR ME?/// $$$

///AUTOBAHN///THE MORAL CROSSING/// $$$

///BLACK GRAPE///POP VOODOO/// $$$

///LCD SOUNDSYSTEM///TONITE/// $$$

///BLAENAVON///THE MONTE CARLO KID/// $$$

///THE KILLERS///RUN FOR COVER/// $$$

///PROTOMARTYR///MY CHILDREN/// $$$

///PALE WAVES///TELEVISION ROMANCE/// $$$

///THE NATIONAL///CARIN AT THE LIQUOR STORE/// $$$

///KING///LOVE AND PRIDE/// $$$

///MORRISSEY///LITTLE MAN,WHAT NOW/// $$$

///SUPER FURRY ANIMALS///ATOMIK LUST/// $$$

///ROXY MUSIC///TRIPTYCH/// $$$

///LUSH///SCARLET/// $$$

///BELLE & SEBASTIAN///LONG BLACK SCARF/// $$$

///EINSTURZENDE NEUBAUTEN///TOTAL ECLIPSE OF THE SUN/// $$$

///JOY DIVISION///ICE AGE/// $$$

///KLAUS NOMI///TOTAL ECLPISE/// $$$

///MY BLOODY VALENTINE///KISS THE ECLIPSE/// $$$

///PET SHOP BOYS///SILVER AGE/// $$$

///SIOUXSIE AND THE BANSHEES///SHADOWTIME/// $$$

///FRONT LINE ASSEMBLY///HYDROGEN/// $$$

///IRON MAIDEN///TOTAL ECLIPSE/// $$$

Mots-clefs : playlist