11ème Convention du Disque de Toulouse au Bikini

Mercredi 1er Novembre FERIE !!!

Des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, Teeshirts, Skateboards, accessoires et goodies présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs, dont les disquaires et labels toulousains, parmi tant d’autres…

Delphine Gabet projetera sur écran géant ses derniers travaux photographiques, attention les yeux!

Venez profiter du patio et de la piscine, du barbecue et des 2 bars sous le soleil automnal, entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes, de 10h00 à 18h00, au son feutré des classiques distillés par les DJs présents, le tout agrémenté des showcases acoustiques d’éphèbes toulousains.

RADIO FMR déplacera sont studio mobile en plein couer de l’évènement et rythmera la journée avec les interviews des artistes présents, d’exposants et de personnalités locales.

Nous profiterons aussi de La Semaine du Ska #6ème édition (28 oct-4 nov 2017) pour accueillir des stands soul, reggae, ska, rocksteady ainsi que le groupe toulousain MAMPY.

Concerts à partir de 15H30 :

PETER BLACK – From the legendary HARD-ONS baby!!! (AUS)

https://peterblacksolo.com/

Après avoir passé 2016 à composer / enregistrer et sortir une chanson par jour (oui, c’est bien une nouvelle chanson par jour pendant un an et 2016 a été une longue année) Peter Black vient de sortir son 5e album solo « Maybe If I Took My Headphones Off ». Blackie dit « Je voudrais sortir des disques non-stop mais … Je veux aussi faire des concerts cette année en solo et avec mes groupes, Nunchukka Superfly et Hard-Ons, en faire une sacrée tripotée… Donc pourquoi ne pas rajouter quelques concerts en Europe ! » Blackie jouera des morceaux issus de son nouvel album, du projet S.A.D. (Song A Day) et quelques vieux morceaux. Il nous a aussi dit « Si vous ne connaissez que la musique de mes groupes, venez me voir en acoustique, je vous garantis que vous repartirez avec le sourire ! »

Le nouvel album a été enregistré avec l’aide de Joel Ellis (ex. Nunchukka Superfly) et Anna Goldstein (Skinpin). Enregistré et Pianoman par Jason Whalley (Frenzal Rhomb).

MAMPY – Rocksteady (Tlse)

http://www.mampymusic.com/fr/

Le sextet Mampy balance entre reggae et ska jazz dans la fibre du swing Jamaïcain des années 70, remettant aux goûts du jour le style d’Ernest Ranglin ou des Skatalites. Mêlant compositions aux sonorités Ska-Jazz et chansons Reggae/Rocksteady, ce combo Toulousain offre au spectateur un concert explosif aussi chaud que les nuits Caribéennes !

DJs toute la journée : THE STRANGE CLUB

Entrée : 3 € (avec un CD offert !), gratuit pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

Ecoutez :

