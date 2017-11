OUI CHEF – la parodie de la société de consommation

au Théâtre du Fil à Plomb du 1er au 4 novembre à 21h.

OUI CHEF est une parodie légère et humoristique de la société de consommation, des différents modes alimentaires, des émissions de cuisine… pour informer, sensibiliser et rire de nos excès en tous genres !

C’est l’histoire d’un ancien cuisinier, amoureux de la nourriture qui raconte un grand voyage, celle de l’alimentation et de la cuisine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là ! Les hypermarchés, les régimes alimentaires, l’agriculture intensive… On marche sur la tête et il vaut mieux en rire !

Spectacle pour tous, à déguster sans modération.