PLAYLIST 17/10/2017

///NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS///HOLY MOUNTAIN/// $$$
///DJANGO DJANGO///TIC TAC TOC/// $$$
///H. HAWKLINE///IMPOSSIBLE DREAM/// $$$
///ST VINCENT///LOS AGELESS/// $$$
///BAXTER DURY///MIAMI/// $$$
///GARY NUMAN///GHOST NATION/// $$$
///THE GO!TEAM///SEMICIRCLE SONG/// $$$
///FOGGY CITY ORPHAN///FAKE NEWS BLUES/// $$$
///AND SO I WATCH YOU FROM AFAR///DYING GIANTS/// $$$
///THE TROGGS///LOVE IS ALL AROUND/// $$$
///THE SEX PISTOLS///HOLIDAYS IN THE SUN/// $$$
///FIELDS OF THE NEPHILIM///BLUE WATER/// $$$
///ASH///A LIFE LESS ORDINARY/// $$$
///THE WOMBATS///LET’S DANCE TO JOY DIVISION/// $$$
///SISTERS OF MERCY///A ROCK AND A HARD PLACE/// $$$
///THE WHO///MY WIFE/// $$$
///EMERSON LAKE AND PALMER///A TIME AND A PLACE/// $$$
///BLACK SABBATH///SUPERNAUT/// $$$
///PINK FLOYD///HAVE A CIGAR/// $$$
///ROXY MUSIC///EDITIONS OF YOU/// $$$
///JUDAS PRIEST///BETTER BY YOU BETTER THAN ME/// $$$
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