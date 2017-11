PLAYLIST 24/10/2017

///MGMT///LITTL DARK AGE/// $$$

///THE BREEDERS///WAIT IN THE CAR/// $$$

///AUTOBAHN///EXECUTION RISE/// $$$

///WATTER///SHADOW CASE/// $$$

///ST VINCENT///MASSEDUCTION/// $$$

///HATER///YOU TRIED/// $$$

///LONEY DEAR///LITTLE JACKET/// $$$

///THE ORIELLES///LET YOUR DOGTOOTH GROW/// $$$

///JOY AGAIN///KIM/// $$$

///FOGGY TAPES///YOU SHOULD’NT STICK AROUND/// $$$

///THE MADCAPS///BITTER/// $$$

///TRISTESSE CONTEMPORAINE///GIRLS/// $$$

///THE FOUNDATIONS///BABY NOW THAT I’VE FOUND YOU/// $$$

///ELVIS COSTELLO///WATCHIN’ THE DETECTIVES/// $$$

///THE FALL///HIT THE NORTH/// $$$

///PIZZICATO FIVE///MON AMOUR TOKYO/// $$$

///THE COURTEENERS///ACRYLIC/// $$$

///SPARKS///HOW RAE YOU GETTING HOME/// $$$

///THE THE///THE TWILIGHT HOUR/// $$$

///BILLY BRAGG///THE HOME FRONT/// $$$

///COCTEAU TWINS///BLUE BIRD/// $$$

///THE CHARLATANS///CHEWING GUM WEEKEND/// $$$

///GANG OF FOUR///INDEPENDENCE/// $$$

Mots-clefs : playlist