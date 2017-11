Festival FAM du 3 au 6 novembre

La FLIM propose une nouvelle édition du FAM du 3 au 6 novembre à Toulouse. Il sera fortement question de positionnement artistique, à l’heure où la musique est fortement dématérialisée et disséminée sur la toile, cette notion nous paraît fondamentale pour redonner de la valeur aux créations et productions musicales que nous défendons.

Le FAM c’est 3 JOURS DE RENCONTRES, LIVE, TABLE RONDE ET SHOWCASES

Vendredi 3 novembre

soirée concert à 20h30 au Taquin

La FLIM en collaboration avec La Souterraine ( http://souterraine.biz) propose un plateau

pop française underground

PAF 8/10 €

avec

Ernest Barbery (solo)

« Ernest Barbery distille une chanson pop hybride qui puise dans l’électro avec un goût certain pour l’énergie rock des guitares saturées »

Le Flegmatic

(ex Angil & the hiddentracks)

« c’est la musique des classes moyennes désolées…Et Albi se transforme en Louisville, Kentucky. Une approche hexagonale et sombre du folk »

Album « bouleversement majeur » 2017 we are unique records / La souterraine

Bertrand Betsch

« L’un des secrets les mieux gardés de la chanson ….Betsch offre désormais le kaléidoscope de chansons surfant sur les acquis de l’indie pop, ou des romances au déchirement tzigane, ou des refrains d’amours éternelles sur fond d’orgue de barbarie fantomatique ».

Album « la vie apprivoisée », Les Imprudences 2017

Samedi 4 novembre

Débat et rencontre au FABLAB (showroom d’Artilect) à 17h,

Entrée libre

La FLIM se joint cette année au Musiclab pour réfléchir à la conception de nouveaux supports phonographiques qui redonnent de la valeur à la musique. Le Musiclab est un département du Fablab ARTILECT, lieu d’expérimentation toulousain des moyens et savoirs savoirs-faire DIY et numériques – organisateur cette année de FAB14, rendez vous mondial des fablabs. Investi dans la conception et la fabrication de nouveaux instruments de musique et enceintes, ce laboratoire géré par France Affidi a déjà donné lieu à diverses réalisations comme la table collective UJI conçues par Pierre Gautier et Frank Jubin, des

sessions MAO et boeuf numérique et d’autres projets collectifs actuellement en R&D.

Débat :

les supports de production discographique ont ils encore un avenir ? vinyl, cassettes, retour du vinyl vintage ou , recyclage du software, oeuvre numérique, oeuvre d’art participative sont-elles encore nécessaires ? Simple marketing ou créent-elles un nouveau lien social, artistique avec le public ? Quel format de distribution pour ces nouveaux supports ?

Modérateur :

Frederique Malis (promoteur artistique et coach – membre FLIM)

Axel Sinclair (artiste émergent)

Pierre Priot du label Dead Bees

Label Useless pride (sous réserve)

France Affidi musiclab d’Artliect)

Lundi 6 nov au Métronum et au Fablab,

Entrée libre

16h – 17h30 Métronum, (mixbox )

en collaboration avec la FLIM, 1D-Midi Pyrénées, 1D touch, BDP 31

atelier optimisation des plateformes numériques équitables 1D Midi-Pyrénées et 1DTouch : une stratégie de monétisation pour les artistes

et labels, des outils innovants pour les prescripteurs, médiathèques, …

Laure Delsaux coordination FLIM

Jean-claude Patalano de l’ABONKLUB de VINILKOSMO

18h30 – 22h au Fablab participation au super lundi d’Artilect

présentation des plateformes équitables 1D-Occitania et 1D touch

1D Midi-Pyrénées valorisation du patrimoine sonore local

1D touch, création du streaming équitable, une prescription intelligente, un nouveau modèle économique …

Les lieux du FAM

Le Taquin

3 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse

Métro ligne B Compans Cafarelli

Le FABLAB

27bis Allée Maurice Sarraut, 31300 Toulouse

Métro ligne A Patte d’oie

Le Métronum

2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse

Métro ligne B Borderouge

La Fédération des Labels Indépendants de Midi-Pyrénées (F.L.I.M.) a été créée le 31Janvier 2009. Elle regroupe à ce jour 23 structures, dont une vingtaine de labels indépendants de musiques actuelles en majorité associatifs, auxquels s’ajoutent des membres associés, et un disquaire indépendant toulousain. Les labels de la fédération totalisent plus de 400 artistes de Musiques Actuelles français et internationaux, dont ils assurent la production discographique sur le long terme, soit plus 450 titres déjà réalisés. L’ensemble de la filière phonographique n’est pas aussi bien reconnue que d’autres industries culturelles comme l’audiovisuel et le livre. La constitution de la FLIM s’est imposée comme une nécessité de mutualiser les compétences et les ressources des labels indépendants de Midi-Pyrénées, dont le F.A.M est le point de rencontre annuel, pour les professionnels et le public.

