PLAYLIST 31/10/2017

///FRANZ FERDINAND///ALWAYS ASCENDING/// $$$
///BECK///DEAR LIFE/// $$$
///ALIEN STADIUM///THIS ONE’S FOR THE HUMANS/// $$$
///LOST HORIZONS///THE PLACES WE’VE BEEN/// $$$
///MORRISSEY///I WISH YOU LONELY/// $$$
///AK/DK///MORPHOLOGY/// $$$
///COLD CAVE///GLORY/// $$$
///THE MOONLANDINGZ///NEUF DU PAPE/// $$$
///CLOUD CASTLE LAKE///TWINS/// $$$
///39TH AND THE NORTONS///GOLDEN SAND/// $$$
///TRISTESSE CONTEMPORAINE///DAYTIME NIGHTTIME/// $$$
///ERIC BURDON AND THE ANIMALS///SAN FRANCISCAN NIGHTS/// $$$
///THE JAM///MODERN WORLD/// $$$
///AZTEC CAMERA///DEEP AND WIDE AND TALL/// $$$
///EMBRACE///ALL YOU GOOD GOOD PEOPLE/// $$$
///SIGUR ROS///HLJOMALIND/// $$$
///JAPAN///HALLOWEEN/// $$$
///PREFAB SPROUT///GOLDEN CALF/// $$$
///ST ETIENNE///I WAS BORN ON CHRISTMAS DAY/// $$$
///KIRSTY MC COLL///HALLOWEEN/// $$$
///LORDS OF THE NEW CHURCH///PRETTY BABY SCREAM/// $$$
///SIOUXSIE AND THE BANSHEES///HALLOWEEN/// $$$
Mots-clefs : playlist